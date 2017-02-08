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«Продовольственные купоны — новая пощечина достоинству граждан»

Экономика
Даже на первый взгляд видно огромное количество «белых пятен» в данной программе, заявила эксперт

Москва, 8 февраля 2017, 16:16 — REGNUM  Российское правительство снова и снова подходит к вопросу введения продовольственных купонов — карточек, баллов. Как не назови, смысл выходит один: социальная поддержка населения видоизменяется, но идет она по довольно сомнительному пути. В очередной раз вопрос поднял глава Минпромторга Денис Мантуров: он очень рассчитывает на то, что программа заработает уже в 2017 году. Министра совсем, похоже, не беспокоит тот факт, что до сих пор не определены основополагающие понятия, которые носят ключевой характер для этого вида социальной адресной помощи. И если во главу угла ставится популизм и отчет о проделанной работе, но начинать это даже не стоит, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«По сути, программа — хорошо забытое старое. Она в общих чертах сохраняет понятие «продуктовой корзины», с которой знакомы в соцзащитах, но выбор продуктов с оплатой баллами переносится на человека, который нуждается в этом виде помощи. Копить баллы запрещено, но как они будут начисляться — тоже большой вопрос. Потратить их можно будет только на продукты отечественного производства — мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты. Может быть, к этому списку прибавится что-то еще», — сказала Бодрова.

«Даже на первый взгляд видно огромное количество «белых пятен» в этой стратегии. Во-первых, как будет регламентироваться покупка продуктов — будут ли созданы отдельные пункты продаж (дойдут ли туда фермеры с местным продуктом или все, как обычно, будет отдано на откуп сетям?), будет ли балл равен рублю или придется применят иную схему расчетов? Во-вторых, как именно предстоит оценивать «нуждаемость» каждого отдельного гражданина, тоже никто до сих пор не прояснил. В прошлом малоимущим россиянам нужно было предоставлять — причем на регулярной основе, — большое число справок и документов, свидетельствующих о том, что их уровень жизни близок к понятию нищеты. Помимо количества бумаг, сама процедура выглядит довольно унизительной с моральной точки зрения. Скорее всего, за основу будет взят минимальный допустимый доход на члена семьи, и любое отклонение от него нужно будет доказать. Напомню, что прожиточный минимум для пенсионеров и детей составляет сейчас 8136 и 9668 рублей соответственно, для трудоспособного гражданина РФ — 10 878 рублей». — пояснила эксперт.

«Изначально лимит программы составлял около 270 млрд рублей. За два года обсуждений показатель упал в 6,75 раза и теперь составляет не более 40 млрд рублей. Неясно, это общий глобальный лимит или он рассчитан на какой-то строгий промежуток времени. В России, согласно первичным подсчетам, около 20 млн человек, которые попадают под программу продовольственных карточек. Скорее всего, по факту их число будет меньше — чьи-то усилия разобьются о чиновничью преграду однозначно», — считает Бодровва.

«Будет ли эффективна эта программа с той поправкой, что на расширение социальных выплат в дефицитном бюджете нет денег? Для того, чтобы поддерживать социально слабые слои населения, нужна планомерная работа и поддержка попавшим в финансово-экономическую трясину. Важно не только поддерживать население России продуктами, услугами или дотациями — важно сделать так, чтобы человек встал на ноги и не нуждался в такой опоре. Роль государства именно в этом. Но у нас, как водится, острые вопросы решаются с конца», — высказал сове мнение эксперт.

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