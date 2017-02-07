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Аксенов запретил строительство в Приморском парке Ялты

Экономика
Также глава региона наложил запрет на оформление уже возведенных объектов
Сергей Аксёнов
Дарья Антонов © ИА REGNUM
Сергей Аксёнов

Симферополь, 7 февраля 2017, 14:48 — REGNUM  Запрет на любое строительство, а также на оформление документов на уже возведенные объекты на территории Приморского парка в Ялте наложил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Об этом было заявлено 7 февраля, в ходе заседания Совета министров Крыма в Белогорске.

«У нас принципиальная позиция, больше ничего построено в Приморском парке быть не должно, вообще ничего», — цитирует Аксенова «Крыминформ».

Он отметил, что в настоящее время застройщики Приморского парка не несут социальной нагрузки, объем же уплаченных налогов составляет около 50 тыс. рублей.

«Таким образом, в Приморском парке ничего не оформлять, работы по оформлению и регистрации не проводить, пока не будет подписано соглашение с Ялтой, где чётко будет прописано, как выйти из этого сложного положения», — сказал глава республики.

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На заседании вице-премьер Павел Королёв доложил, что при проверке было установлено отсутствие границ у парка, целевое назначение земель также не определено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с застройкой Ялты отдельно обсуждалась на встрече главы Крыма Сергея Аксенова с председателем Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Александром Спиридоновым 1 февраля. Спиридонов назвал сложившуюся обстановку критичной. Тогда же глава Крыма заявил, что в Приморском парке приостановлено все строительство. «Ни один объект не должен быть введен в эксплуатацию до тех пор, пока не решат по вопросам социальных обязательств. Порядок мы в Ялте должны навести», — отмети Аксенов.

3 февраля глава Крыма запретил депутатам Ялтинского горсовета рассматривать проект Генплана города до согласования документа с советом министров Республики Крым.

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