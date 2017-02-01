Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная

Симферополь, , 14:11 — REGNUM Подразделения Госкомрегистра в крымских Ялте и Алуште ждет тотальная проверка. Провести ее потребовал глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с председателем Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Александром Спиридоновым 1 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Читайте также: «Бардак с недвижимостью у моря в Крыму следовало прекратить давно»

Как пояснил Александр Спиридонов, сотрудники ведомства продолжают проводить мониторинг застройки 100-метровой прибрежной зоны в Крыму. Наиболее сложной — даже критичной — чиновник назвал ситуацию в Ялте, где в течение многих лет бесконтрольно застраивались парковые территории.

«В Ялте все стройки в Приморском парке остановлены. Ни один объект не должен быть введен в эксплуатацию до тех пор, пока не решат по вопросам социальных обязательств. Порядок мы в Ялте должны навести», — заявил Сергей Аксенов.

Спиридонов также подтвердил, что по представлению главы Крыма с поста уволен руководитель Ялтинского структурного подразделения госкомитета по государственной регистрации и кадастру.

«Подразделение оформляло все подряд, всеядные были. На основании украинских решений судов с непонятными датами, на основании решения сессий поселковых советов. По всем таким выделениям будет проведено служебное расследование», — подчеркнул глава республики.

Как отметил Сергей Аксенов, тем, кто оформил собственность легально, без нарушения закона, беспокоиться не стоит.

«Но в то же время я не собираюсь допускать, чтобы самая дорогая приморская земля даром была отдана под непонятные цели без определения градостроительных норм, без определения того, кто отвечает за подводку инфраструктуры, сети, дорог и так далее. Получается так, что треть деятелей или так называемых бизнесменов просто торгует ялтинской землей», — сказал Аксенов.

По данным главы региона, общий объем от продажи земли превышает бюджет Ялты в 10 раз. Он поставил перед Госкомрегистра задачу — проверить все решения, связанные со сделками по земле, за последние два с половиной года, и не только в Ялте.

Инвентаризация построек в 100-метровой прибрежной полосе в Крыму началась в прошлом году. На июль 2016-го в зоне Большой Ялты и Большой Алушты насчитывалось около 800 объектов, возведенных с нарушениями. В сентябре Госсовет Крыма ввел мораторий на сделки с недвижимостью в прибрежной 100-метровой зоне в Крыму до февраля 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Крыма против запрета сделок с недвижимостью в прибрежной зоне