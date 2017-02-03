СМИ: Toshiba может оставить Индию и Великобританию без своих АЭС

Токио, , 17:16 — REGNUM Японская компания Toshiba планирует отказаться от своих проектов в Великобритании и Индии по строительству АЭС. Об этом сегодня, 3 февраля, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Таким образом компания пытается бороться с неизбежными многомиллиардными списаниями.

По словам собеседника издания, такой шаг японского предприятия мог бы способствовать тому, что Toshiba вместе с Westinghouse оставит свои планы по концентрации не на строительстве гражданских ядерных объектов, а на гораздо более узком поле атомной энергетики и услуг.

С другой стороны, если Toshiba примет решение о том, чтобы выйти из проектов по строительству АЭС в Индии и Великобритании, то это ставит под сомнение атомное будущее Соединенного Королевства, где необходимо заменить устаревшие АЭС. Что же касается Индии, то она сегодня строит большие планы на атомную энергетику.

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В 2006 году стало известно, что Toshiba приобрела американскую компанию CB&I Stone & Webster, которая занимается строительством атомных объектов и их обслуживанием, у расквартированной в Нидерландах инжиниринговой и строительной компании Chicago Bridge & Iron. В июне Chicago Bridge & Iron подала иск против Westinghouse Electric — он стал частью их спора о стоимости приобретенных Westinghouse активов, сообщала Toshiba.

Японская компания после приобретения Westinghouse стала одним из крупнейших игроков атомной отрасли, однако, как оказалось, это был лишь краткосрочный эффект. После трагедии на «Фукусиме» значительным образом пострадала промышленность.

Как отмечается, Toshiba метила в мировые лидеры атомной отрасли, приобретя новый реактор Westinghouse AP1000. Этот американский реактор, который, по мнению японской компании, должен был обеспечить ее лидерство на мировом рынке. Однако эти планы сорвались из-за аварии на «Фукусиме». В результате проект, который изначально казался перспективным, стал сложным и дорогим. Так, в прошлом году японская компания понесла убытки в размере $6 млрд.

Несколько источников Reuters предполагают, что японская компания решится выйти из всех своих атомных проектов. Если говорить о Великобритании, то тут все дело том, насколько «большую чековую книжку» приготовил Лондон. В то же время в самой Toshiba заявили, что еще не пересматривали свой ядерно-энергетический бизнес за пределами Японии. По словам представителя компании, пока ничего не решено.

Напомним, что в конце декабря 2016 года Toshiba сообщила, что намерена списать несколько миллиардов долларов инвестиций, связанных с американским бизнесом в атомной энергетике. Такое решение поставило под удар план по оптимизации компании после скандала в 2015 году, связанного с отчетностью. Как заявили в японской компании, списания связаны с пересчетом балансовой стоимости компании, приобретенной американской атомной «дочкой» Toshiba, Westinghouse Electric.

Также ранее и The Wall Street Journa писало, что руководство Toshiba решило прекратить строительство АЭС. В результате чего уволят нескольких менеджеров, связанные с этим направлением. Японская компания является довольно мощным игроком на международном ядерном рынке. Поэтому уход Toshiba, безусловно, повлечет огромные последствия. В то же время большие трудности испытывают и другие иностранные компании, занимающиеся строительством АЭС. В связи с этим существует мнение, что это может стать хорошим толчком для «Росатома», чтобы еще больше расширить свое влияние на мировом ядерной рынке.

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