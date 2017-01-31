В Казахстане вновь планируют сократить госприсутствие в экономике

Астана, , 18:49 — REGNUM Стимулировать экономическую активность за счет государственных программ — неэффективно, государству лучше сократить объем присутствия в экономике и поддерживать частную инициативу. Такие соображения были высказаны по итогам заседания правительства, которое прошло сегодня, 31 января, и было посвящено задачам, поставленным перед Кабмином в новом послании президента народу страны.

«Дополнительная экономическая активность, которую государство стимулирует через большое количество государственных программ, за счет оптимизации налоговых льгот, которые используются неэффективно, исчерпали свою полезность с точки зрения общественной пользы, они начнут постепенно сокращаться. Благодаря всем этим мерам государство, как и прежде, сможет отвечать по своим социальным обязательствам», — сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Вопрос стал актуален в связи с задачей сократить трансферты из Национального фонда.

«Размер гарантированного трансферта из Нацфонда должен быть поэтапно сокращен до 2 триллионов тенге к 2020 году (368,3 млрд рублей — ИА REGNUM )», — отметил президент в послании.

Тимур Сулейменов напомнил, что соответствующая концепция управления Национальным фондом была принята в конце 2016 года. Согласно ей, объем трансферта будет снижен до требуемых 2 трлн тенге с нынешних 2,8 трлн тенге (515,6 млрд рублей).

По словам министра, с 2018 года в трехлетний бюджет страны будет заложено постепенное снижение трансферта.

Недостаток финансирования бюджета при этом, как пояснил Сулейменов, будет восполняться за счет упомянутой дополнительной экономической активности.

«Рост ВВП предполагает появление новых экономических операторов. Соответственно, они все являются налогоплательщиками, и мы будем черпать деньги за счет появления их экономической активности. Но не в коем случае не за счет повышения налогов», — подчеркнул министр.

Отметим, что в правительстве определили, кто в Кабмине будет отвечать за те или иные направления развития, обозначенные в послании. Так, задачи цифровизации, в том числе по разработке программы «Цифровой Казахстан» и т.д., были закреплены за вице-премьером Имангали Тасмагамбетовым. Первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин получил в ведение экспортные вопросы, среди которых создание при правительстве Совета по экспортной политике. За министрами закрепили задачи из послания соответственно сфере деятельности возглавляемых ими ведомств.

Министру финансов напомнили, что нужен «жесткий контроль процесса реализации объектов».

«К концу 2018 года не должно остаться ни одного не приватизируемого объекта за исключением тех, которые мы выводим на IPO», — распорядился премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

В целом перед Кабмином стоит и общая задача — президент поручил правительству «разработать Стратегический план развития до 2025 года по Третьей модернизации страны под названием «Национальная технологическая инициатива Казахстана».

«Министерству национальной экономики необходимо незамедлительно приступить к работе по подготовке плана. (…) Общенациональный план мы должны обсудить и принять 7 февраля», — наметил сроки премьер-министр.

Что касается сокращения присутствия государства в экономике, можно отметить, что это проблема, отмечаемая экспертами уже давно.

«Экономика Казахстана представляет собой практически госкапитализм в своих крайних проявлениях. Доля государственного и квазигосударственного сектора составляет по активам 60% ВВП, практически половина крупных предприятий аффилирована с государством. Кроме того, основным покупателем на рынке является тоже государство, которое активно участвует в экономике через закупки, создает значительную часть спроса. Та же ГПФИИР (государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития — ИА REGNUM ) ориентирована на строительство объектов, мощностей и т.д., то есть через нее государство создает спрос на оборудование, строительные работы», — пояснил картину экономист Айдархан Кусаинов в интервью ИА REGNUM в сентябре 2016 года.

«Временные меры, которые должны были поддержать экономику в кризис, преодолеть временный спад, превратились в постоянную подпорку экономики через растущее финансирование из Национального фонда, из бюджета. По сути, последние семь лет наша экономика держалась на искусственном освоении бюджетных средств и средств Нацфонда», — считает эксперт.

Также Айдархан Кусаинов критично оценил факт перевыполнения доходов бюджета за счет сбора налогов в октябре 2016 года.

«Когда экономика стагнирует и бизнес плачет от нехватки оборотных средств, перевыполнение сбора налогов означает, что триллион тенге в виде налогов из экономики вынули. Есть подозрение, что в такой ситуации бизнес останавливает свои первоначальные плановые платежи и платит налоги. Говорят, что это результат улучшения администрирования. А по сути это результат налогового давления. Это, по сути, негативный эффект, потому что еще раз обескровили экономику», — объяснил экономист.

Отметим, что с тех пор в ведомстве, отвечающем за экономику, произошла смена министра. Тимур Сулейменов был назначен министром национальной экономики 28 декабря 2016 года. Его предшественник — Куандык Бишимбаев — был арестован по подозрению в коррупции 10 января 2017 года.

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