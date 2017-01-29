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Рогозин в Воронеже: проект Ил-112В будет реализован по графику

Экономика
За ходом строительства нового военно-транспортного самолета следит президент
Иллюстрация: Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Воронеж, 28 января 2017, 20:42 — REGNUM  Проект Ил-112В будет реализован, несмотря на жесткий график выполнения работ. Об этом заявил вице-спикер правительства РФ Дмитрий Рогозин 28 января в Воронеже, в ходе визита на Воронежское акционерное самолетостроительное общество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин буквально два дня назад интересовался работой по Ил-112В. И я ему доложу, что мы остаемся в графике», — сказал Рогозин.

Рогозин подтвердил, что первый самолет Ил-112В, собранный на ВАСО, поднимется в небо 1 июля.

ВАСО было выбрано основным производителем легких военно-транспортных самолетов Ил-112В, которые создаются на замену Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации машины. Его общая грузоподъемность составляет шесть тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре этого года на ВАСО была завершена сборка фюзеляжа Ил-112В.

Воронежские авиастроители собрали фюзеляж первого Ил-112

В последний раз Дмирий Рогозин побывал на ВАСО в сентябре 2016 года. Тогда он заявил, что к самолетам выразила интерес Индия.

Рогозин: Самолет Ил-112 интересен иностранным партнерам

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