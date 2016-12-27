«Доходы населения снижаются в подавляющем большинстве регионов России»

Москва, , 08:57 — REGNUM За сентябрь-октябрь 2016 года число регионов России с отрицательной динамикой промышленного производства существенно сократилось. Инвестиции продолжают падать более чем в половине регионов, как и ввод жилья. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Наталья Зубаревич, передает 27 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Доходы населения и потребление снижаются в подавляющем большинстве регионов. Доходы региональных бюджетов растут медленнее, чем расходы. Рынок труда показывает снижение неполной занятости и, как правило, стабильно низкий уровень безработицы.

Промышленное производство

Спад в промышленности завершается: динамика за январь-октябрь 2016 г. была нулевой по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а число регионов с продолжающимся спадом сократилось до 26.

Однако в обрабатывающей промышленности динамика хуже (-0,9% в январе-октябре), спад продолжается в 37 регионах, и их число не сократилось по сравнению с летом.

Среди индустриальных регионов быстрее и устойчивее растет промышленное производство в Ростовской, Московской (14−15%), Брянской, Тульской, Ярославской, Иркутской областях, Ставропольском крае, Сахалинской области, Ненецком и Ямало-Ненецком АО (5−9%). В основном это регионы с военно-промышленной, пищевой и нефтегазовой специализацией. Благодаря выросшим ценам на уголь ускорился рост промышленного производства в Кемеровской области (6%). После спада в 2015 г. начался рост промышленности в Калужской и Свердловской областях, Чувашии, Удмуртии и Хакасии (7−10%).

Спад продолжается в половине регионов Дальнего Востока, самый сильный — в полудепрессивных Амурской области и Еврейской АО (-9−13%). Среди индустриальных регионов худшая динамика в Омской и Владимирской областях (-4−6%), такие же темпы спада в Челябинской и Оренбургской областях, Республике Мордовия, Красноярском и Приморском краях, но в них промышленное производство сокращается два года подряд.

Инвестиции

Спад инвестиций в январе-сентябре 2016 г. замедлился до — 2,3%, но отрицательная динамика сохраняется более чем в половине регионов (46 из 85). Более сильный и длительный спад — в большинстве регионов Сибири, почти в половине регионов Поволжья, в Краснодарском крае. Москва, на долю которой приходится 11% всех инвестиций в России, два последних года немного растет, в отличие от Санкт-Петербурга и Московской области.

В ведущих нефтегазодобывающих регионах динамика также разная: Татарии удается удерживать стабильный объем инвестиций, в Ямало-Ненецком АО и Республике Коми они выросли после спада 2015 г., а в Ханты-Мансийском АО, Ненецком АО, Сахалинской и Оренбургской областях сокращаются.

Ввод жилья

Ввод жилья в январе-октябре 2016 г. сократился на 6,4%, спад произошел в 50 регионах. Худшая динамика в Сибирском ФО и в большинстве регионов Уральского ФО. Среди регионов с большим объемом жилищного строительства максимальный спад продемонстрировали Тюменская, Челябинская, Самарская области (-31−32%). В столичных агломерациях динамика разная из-за эффекта базы. Так, в Москве предыдущий 2015 г. был рекордным по росту ввода жилья (+16%), а в январе-октябре 2016 г. он сократился на 25%.

В Московской области с самым большим в стране объемом ввода жилья динамика противоположная — после сильного спада в 2015 г. (-15%) значительный рост в январе-октябре 2016 г. (на 12%). В Санкт-Петербурге после спада на 7% в 2015 г. ввод жилья в январе-октябре 2016 г. вырос на 2%. Статистика показывает, что жилищное строительство все еще лихорадит, кризис не завершен.

Рынок труда

Рынки труда регионов относительно благополучны. Завершение промышленного спада обусловило сокращение уровня неполной занятости — с 3,4% от списочной численности работников во II квартале 2016 г. до 2,9% в III квартале. Стало меньше регионов с существенной неполной занятостью, ее уровень значителен только в Ульяновской области и Республике Крым (6,2−6,3%), Чувашии и Тверской области (5,2−5,4%), Самарской, Нижегородской, Ивановской, Новосибирской областях и Севастополе (4,5−4,8%). За исключением Крыма, в основном это регионы машиностроительной и текстильной специализации.

Уровень безработицы, измеряемый по методологии МОТ, остался минимальным (5,3% в августе-октябре 2016 г.) и не изменился по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В основном стабильна и региональная картина, уровень безработицы заметно вырос только в депрессивной Курганской области и Республике Коми (с 7 до 9%), в последней это обусловлено проблемами угольной отрасли.

Реальные доходы

В отличие от сравнительно благополучных показателей рынка труда, спад реальных доходов населении в регионах России продолжается: в январе-сентябре 2016 г. они сократились на 5%. Наиболее очевидным образом он замедлился в областях Центра по сравнению с Поволжьем, Уралом и восточными регионами страны.

Розничная торговля

В целом спад розничной торговли (-5%) совпадает с динамикой снижающихся доходов. Картина в разных регионах противоречива: в Центральной России розничная торговля сокращается быстрее, чем доходы населения, на Урале, Северо-Западе и Юге динамика двух индикаторов близка, а в Поволжье и на Дальнем Востоке потребление сокращается не слишком значительно по сравнению со спадом доходов населения. Однако эти различия могут быть связаны с невысоким качеством статистики.

Бюджеты регионов

Состояние бюджетов регионов остается проблемным. Негативным фактором стало сокращение трансфертов регионам на 8,2% в январе-сентябре 2016 г. из-за дефицита федерального бюджета. Меньше трансфертов, чем за тот же период 2015 г., получили 69 регионов. Среди высокодотационных регионов сильнее всего сократились трансферты Севастополю — в 2 раза, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — на 10−13%.

В Чечне, Дагестане, на Алтае сокращение минимально — на 1−3%, а трансферты Республике Ингушетия выросли на 31%, Туве и Камчатскому краю — на 8%, Чукотскому АО — на 25%. Калининградская область не была высокодотационной, но становится таковой — в январе-сентябре 2016 г. она получила в 3,4 раза больше трансфертов для компенсации потерь от частичной отмены льготного режима особой зоны.

Сокращение трансфертов было компенсировано ростом поступлений НДФЛ (7,7%), акцизов (34%) и налога на прибыль (3,4%). В результате доходы консолидированных бюджетов регионов в январе-сентябре выросли, хотя и незначительно (3,2% по отношению к тому же периоду 2015 г.). Однако в 23 регионах номинальные доходы бюджетов сократились.

В отличие от 2015 г., в январе-сентябре 2016 г. расходы бюджетов регионов росли быстрее (3,9%), чем доходы. Это связано и с федеральными выборами, накануне которых труднее оптимизировать социальные расходы и повышать тарифы ЖКХ, и с необходимостью софинансировать субсидии, выделяемые из федерального бюджета на поддержку отраслей экономики и развитие инфраструктуры.

Быстрее всего росли расходы бюджетов регионов на национальную экономику (9,5%), на ЖКХ (6,2%) и социальную защиту населения (5,7%). Расходы на образование сократились на 0,7%, расходы на здравоохранение выросли только на 2% (с учетом расходов территориальных фондов обязательного медицинского страхования — на 3%). Экономия на человеческом капитале стала базовым трендом.

Дефицит бюджета в январе-сентябре 2016 г. наблюдался в 39 регионах, в том же периоде 2015 г. их было больше — 46. Проблемы дефицита наиболее остры в Ненецком АО (27% от доходов бюджета), Республике Хакасия (21%), Севастополе (16%), в Республиках Мордовия, Коми, Кабардино-Балкария, Костромской, Астраханской и Орловской областях (10−12%). К концу года количество регионов с дефицитом бюджета значительно вырастет, поскольку в декабре резко возрастают расходы бюджетов.