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Нацбанк Киргизии снизил учетную ставку до 5%

Экономика
Киргизский сом укрепился на 8,5%, в республике наблюдается рост экономической активности

Бишкек, 27 Декабря 2016, 18:16 — REGNUM  Руководство Национального банка Киргизии сегодня, 27 декабря, приняло решение снизить размер учетной ставки с 5,5% до 5%, сообщает ИА «K-news» со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

По данным Нацбанка, ситуация на валютном рынке республики остается стабильной, при этом удалось добиться укрепления киргизской национальной валюты на 8,5% с начала 2016 года.

Рост объема валового внутреннего продукта Киргизии за 11 месяцев текущего года составил 3,2%, а без учета производственных показателей предприятий по разработке крупнейшего киргизского золоторудного месторождения «Кумтор» в указанный период ВВП республики увеличился на 3,3%.

Инфляция по итогам января — ноября 2016 года сложилась на уровне минус 1,5%. Наблюдаемая дефляция объясняется сохранением низких цен на продовольственные товары, при этом непродовольственная инфляция также снизилась до 4%, пишет «Акчабар».

«Цены на продовольственные товары не растут благодаря сложившейся благоприятной ситуации в сельском хозяйстве, а также из-за того, что границы Евразийского экономического союза не до конца открыты для киргизстанских производителей», — поясняет ситуацию финансовый регулятор.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Национальный банк Киргизии уже трижды снижал размер учетной ставки: в марте — с 10% до 8%, в мае — с 8% до 6% и в конце ноября — с 6% до 5,5%.

Отметим, что согласно прогнозам экспертов Международного валютного фонда, ВВП Киргизской Республики по итогам 2016 года увеличится не более чем на 2,2%, а в 2017 году — на 2,3%. В то же время, Нацбанк Киргизии предполагает, что по результатам 2017 года экономика этой среднеазиатской страны вырастет на 4%.

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