Казахстан все еще не упразднил ветконтроль на границе с Киргизией

Бишкек, , 15:35 — REGNUM Все участники Евразийского экономического союза согласились снять ветеринарный контроль на киргизско-казахской границе. Исключением стал Казахстан. Об этом заявил вице-премьер-министр Киргизии Олег Панкратов сегодня, 26 декабря, на пресс-конференции.

Высокопоставленный чиновник отметил, что ранее в республику приезжали эксперты Евразийской экономической комиссии, которые проинспектировали киргизстанскую систему ветеринарного контроля. По результатам проверки, страны ЕАЭС согласилась на отказ от ветконтроля.

«Решение подготовлено, но Казахстан, к сожалению, пока воздержался от его принятия, сославшись на то, что вопрос требует согласования с руководством. Мы ожидаем, что это согласование наши коллеги готовы подписать. Если этого не произойдет, вопрос вынесут на заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне президентов», — подчеркнул Олег Панкратов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Казахстан также отказывался упразднить фитосанитарный контроль на границе с Киргизией из-за того, что по мнению казахстанских чиновников, киргизстанская сельхоз продукция не соответствует нормам ЕАЭС. Впоследствии Минсельхоз Киргизии пожаловался по этому поводу в Евразийский экономический совет. После этого власти Казахстана отменили карантинный фитосанитарный контроль на киргизско-казахской границе.