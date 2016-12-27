СМИ: Эксперты из России осмотрят аэропорт Каира‍ в ближайшие дни

Каир, , 12:38 — REGNUM Соглашение по авиабезопасности между властями России и Египта готово к подписанию, в Каире ждут российскую комиссию в ближайшие дни, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По предварительным данным, российские эксперты ознакомятся с мерами безопасности в аэропортах Египта. В частности, в Каире они осмотрят второй терминал в международном аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM , авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как злоумышленники взорвали воздушное судно с российскими туристами, вылетевшее из египетского курорта Шарм-эш-Шейх.

В результате теракта погибли 224 человека. После этой трагедии авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено. Власти РФ требовали от Каира гарантий безопасности для российских туристов в египетских аэропортах.

Внедрение в египетских аэропортах биометрических систем для персонала было принципиальным и основным требованием РФ. Как ожидается, 30 пропускных биометрических терминалов для таможенной зоны и других важных зон будут установлены в аэропортах Каира, Шарм-эш-Шейха и Хургады до конца декабря.

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