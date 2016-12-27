Экологические проекты с участием волонтеров будет патронировать Иванов

Москва, , 15:13 — REGNUM Спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов возьмет под свой патронат экологические проекты Русского географического общества (РГО) и волонтеров. Такое поручение дал ему сегодня, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета, посвященного вопросам экологического развития страны.

«Прошу Сергея Борисовича Иванова, председателя оргкомитета по проведению Года экологии, взять под свой патронат экологические проекты с участием волонтеров, в том числе по линии Русского географического общества и других объединений», — отметил Путин.

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