Нововоронеж, Воронежская область, , 15:57 — REGNUM Скандальный памятник ходоку Алёнке демонтировали в городе Нововоронеже, передают 21 декабря «Вести Воронеж».

Металлический памятник, возмутивший местных жителей, сняли с места и уложили в кузов грузовика. Его поместят на склад на несколько недель, затем судьбу скульптуры решит экспертный совет.

«Возможно, Алёнку просто немного доработают», — отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM памятник ходоку Алёнке — легендарной основательнице села Алёновка — открыли в Нововоронеже 18 декабря. Арт-объект создали кузнецы по эскизу архитектора Александра Шилина. Горожане раскритиковали скульптуру, назвали её «уродством» и «пугалом».

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