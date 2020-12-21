Нововоронеж, Воронежская область, , 10:47 — REGNUM Скандал вокруг памятника «Алёнке», установленного в Нововоронеже, вышел на федеральный уровень, и после шквала критики местные власти не исключают, что памятник снесут.

Памятник «Алёнке» в Нововоронеже Цитата из видео на YouTube

Памятник «Алёнка» был установлен в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого располагается город атомщиков Нововоронеж. Торжественное открытие памятника состоялось 18 декабря.

По информации администрации Нововоронежа, «арт-объект» был установлен как подарок городу — то есть не за бюджетные средства. Однако сами нововоронежцы не оценили такой подарок. Памятник подвергся острой критике. Самые мягкие выражения, которые использовали горожане в соцсетях, — «памятник, посвященный жертвам COVID-19», «очень страшно», «уродство», «пугало». Прозвучали предложения снести памятник или перенести его к администрации города.

Как сообщил после скандала местный телеканал «Нововоронеж КТВ», по сообщению администрации Нововоронежа, «информация о появлении негативных отзывов относительно «Аленки» была доведена до инициаторов проекта — уроженцев села Новая Аленовка. И решение о сносе будет принято в случае, если инициаторы арт-объекта (старожилы) примут такое решение».