Новосибирск, , 06:32 — REGNUM Заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова пригласила журналиста Алексея Пивоварова посетить ставший знаменитым на всю страну каток пикантной формы. Она направила ему письмо на официальном бланке мэрии. Скрин документа у себя в Instagram выложил сам Пивоваров.

«Уважаемый Алексей Владимирович! Хочу поблагодарить вас за ваше внимание, которое вы уделили главному катку Новосибирска. Наш каток уже второй год собирает вокруг себя много мнений, и нам очень приятно, когда такие люди, как вы, выражают слова поддержки в наш адрес! — написала Терешкова. — Спасибо вам, что не обошли вниманием наш проект, и хочу вас пригласить побывать на знаменитом катке в Театральном сквере в центре города Новосибирска, чтобы и вы могли говорить о том, что наш каток не такой же, как этот год».

В ответ журналист написал, что как-нибудь обязательно заедет.

«Главное — чтобы людям нравилось», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Пивоваров обратил внимание на новосибирский каток пикантной формы

«И вообще, в этом году такая форма очень уместна. Какой год, такой и каток», — сказал он.

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