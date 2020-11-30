Новосибирск, , 04:38 — REGNUM В России продолжают обсуждать форму катка возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ). На этот раз внимание на каток пикантной формы обратил журналист «Редакции. News» Алексей Пивоваров.

» У меня есть для вас пример торжества обычного здравого смысла. В России, считаю, о таком обязательно нужно рассказывать, — отметил Пивоваров. — И вообще, в этом года такая форма очень уместна. Какой год, такой и каток».

Рассуждения журналиста уже прокомментировала вице-мэр, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова.

«Конечно приятно, но надеюсь, что на следующей неделе в стране появятся другие хорошие новости», — написала Терешкова на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее проект катка перед НОВАТом привлёк внимание телеведущего Ивана Урганта. Спустя год он вновь пошутил про каток пикантной формы.

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