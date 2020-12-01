Москва, , 12:40 — REGNUM Соболезнования по поводу кончины президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) Ирины Антоновой выразил президент России Владимир Путин. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Ирины Антоновой, президента Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом известно, что заслуженный деятель культуры РСФСР возглавляла ГМИИ им. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года, и в этом же году она стала президентом музея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в возрасте 98 лет ушла из жизни президент ГМИИ Ирина Антонова.