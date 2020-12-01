Москва, , 09:52 — REGNUM На 99-м году жизни скончалась президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) Ирина Антонова, сообщили 1 декабря в пресс-службе музея.

Подробности пока не сообщаются. Заслуженный деятель культуры РСФСР возглавляла ГМИИ им. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года. В этом же году она стала президентом музея.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Она стала признанным специалистом по итальянской живописи эпохи Возрождения. Командор ордена «За заслуги перед Италией», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Участник Великой Отечественной войны.

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