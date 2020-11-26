Москва, , 15:59 — REGNUM Мультипликационный сериал российского производства для детей дошкольного возраста «ДиноСити», который повествует о жизни семьи динозавров, будет показан на популярном детском телеканале Tiny Pop, который транслируется на территории Великобритании и Ирландии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба группы компаний «Рики».

Уточняется, что группа компаний «Рики» вместе с компанией APC Kids объявили о продаже мультипликационного сериала для детей дошкольного возраста в «ДиноСити» компании Sony Pictures Television.

«По условиям сделки Sony приобрели эксклюзивные телеправа на территории Великобритании и Ирландии. Показы запланированы на популярном детском канале Tiny Pop», — также говорится в сообщении.

Также указывается, что мировая премьера сериала состоялась 16 ноября текущего года на итальянском телеканале DeAjunior, который входит в группу De Agostini и в результате этого, показы в Италии стартовали раньше, чем в России, где сериал «ДиноСити» выйдет в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября стало известно, что в декабре 2020 года жителям Испании покажут главные российские фильмы, снятые за последние годы.