Мадрид, , 15:46 — REGNUM В декабре 2020 года жителям Испании покажут главные российские фильмы, снятые за последние годы. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Испании.

«Министерство культуры Российской Федерации совместно с Роскино проведут в онлайн-формате проект «Недели российского кино за рубежом» и покажут в Австралии, Мексике, Бразилии и Испании отобранные критиками и экспертами отечественные картины последних трех лет», — говорится в сообщении.

Всем участникам онлайн-фестиваля покажут «Аритмию» Бориса Хлебникова, «Текст» Клима Шипенко, «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Француза» Андрея Смирнова, «Сердце мира» Натальи Мещаниновой, «Давай разведемся» Анны Пармас, «Человека, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Большго» Валерия Тодоровского, «Лёд» Олега Трофима, «Дылду» Кантемира Балагова, а также анимационные проекты «Снежная королева. Огонь и Лед», «Снежная королева. Зазеркалье» и «Большое путешествие».

При этом состав фильмов будет в каждой стране варьироваться в зависимости от конкретного рынка.

Отмечается, что в Испании кинопоказы состоятся с 10 по 30 декабря. Все фильмы будут продемонстрированы с испанскими субтитрами.