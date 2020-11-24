Санкт-Петербург, 24 ноября 2020, 11:17 — REGNUM Торжественной встречи Деда Мороза в декабре 2020 года на Дворцовой площади Петербурга не будет. Об этом сообщил 24 ноября глава городского комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Сухенко напомнил, что из-за новых эпидемиологических правил запрещено посещать организованные праздничные мероприятия, а пожилых людей вообще отправили на обязательную самоизоляцию.
«Понимая эти обстоятельства, с определенной долей сожаления должны сказать, что традиционная встреча Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится», — сказал чиновник.
Вместо этого будет создана некая «праздничная телевизионная программа с участием звезд российской эстрады». Сухенко пообещал, что она будет «качественно новой» и будет показана 31 декабря.
Ежегодная Рождественская ярмарка пройдет на Манежной площади с 19 декабря по 10 января. «Но в менее масштабном формате», — признал Сухенко. Так, на ярмарке не будет традиционного катка и карусели.
Всего в городской план по встрече Нового года вошло более 500 разных мероприятий в районах города, но большинство из них пройдут в онлайн-формате. Школьникам 1−4-х классов раздадут 238 тыс. новогодних подарков, они смогут посмотреть новогодний ледовый спектакль о Снежной королеве только по телевизору либо по сети с помощью QR-кода. Съемки пройдут во дворце спорта «Юбилейный».
Все офлайн-мероприятия должны будут проходить с учетом социальной дистанции и использованием СИЗ, подчеркнул Сухенко.
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