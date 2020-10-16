Новосибирск, , 13:46 — REGNUM Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева с сегодняшнего дня, 16 октября, отменяет спектакли. Причина — обострение сезонных респираторных заболеваний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В связи с обострением сезонных респираторных заболеваний театром принято решение об отмене с 16 по 23 октября включительно всех запланированных спектаклей», — уточнили в театре. Билеты на отмененные спектакли новосибирцы смогут сдать до 28 декабря 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирский театр «Красный факел» с 13 октября приостановил показы всех запланированных спектаклей.

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