Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM В Государственном Эрмитаже после открытия не досчитались шести тысяч посетителей ежедневно. Из-за пандемии коронавируса поток гостей музея упал с десяти до четырёх тысяч человек в сутки. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в интервью британской радиостанции BBC Radio 3.

Государственный Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, самые большие изменения произошли минувшим летом.

«В это время музей обычно принимает около 22 тысяч гостей в день», — отметил Пиотровский.

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Сейчас в музее разрабатываются меры по возвращению посещаемости. Обсуждается возможность бесплатного входа в Эрмитаж для школьников, студентов и пенсионеров.

Напомним, в настоящий момент посетить музей можно только по билету, приобретенному на определённый сеанс через интернет.

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