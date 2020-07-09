Санкт-Петербург, , 08:05 — REGNUM Государственный Эрмитаж после четырех месяцев карантина 15 июля откроет двери для первых посетителей. Увидеть часть экспозиции музея смогут счастливчики, которые приобрели электронный билет, а что касается граждан льготных категорий, то им пока придется подождать. Посещение Эрмитажа будет разбито по времени на сеансы, а в пространстве организовано по маршрутам.

Государственный Эрмитаж со стороны Большого Двора в преддверии открытия Дарья Драй © ИА REGNUM

Эрмитаж по сеансам

С 9 июля 2020 года Государственный Эрмитаж начинает продажу электронных входных билетов для посещения музея индивидуальными посетителями. В этом году администрация Эрмитажа полностью отказалась от касс и сторонних электронных площадок, поэтому посетителям нужно будет заблаговременно приобрети билет на новом официальном сайте музея.

Первыми начнут принимать посетителей Главный музейный комплекс и Главный Штаб, которые откроются с 15 июля 2020 года. Другие экспозиционные комплексы Эрмитажа станут доступны позднее, ориентировочно — с 1 августа. Чтобы посетить их, гости должны будут выбрать день посещения, сеанс и маршрут.

Строго по стрелочкам

«Эрмитаж разработал несколько маршрутов, которые дают возможность познакомиться с основными экспозициями музея и шедеврами коллекции, — рассказала ИА REGNUM начальник сектора новостей Отдела информационных проектов Государственного Эрмитажа Наталья Шарова. — Первыми будут предложены три обзорных маршрута: два — по Главному музейному комплексу, один — по Главному штабу».

Желающие совершить «классический» визит в Эрмитаж — насладиться красотой парадных залов, а также увидеть жемчужины западноевропейского изобразительного искусства — могут выбрать маршрут № 1 по Главному музейному комплексу (вход в сторону Иорданской лестницы).

Для тех, кому в большей степени интересен Зимний дворец как резиденция российских императоров, и кто хочет познакомиться с интерьерами бывших жилых покоев — можно порекомендовать маршрут № 2 по Главному музейному комплексу (вход в сторону Церковной лестницы), в который также входят постоянные экспозиции искусства Англии, Франции, стран Востока. Отметим, что оба маршрута включают посещение экспозиций западноевропейского искусства в Старом и Новом Эрмитаже, а также залы искусства Античного мира и Древнего Египта.

В Главном штабе можно увидеть одну из лучших в мире коллекций живописи импрессионистов и постимпрессионистов: знаменитая галерея памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых, где представлены шедевры кисти Матисса, Пикассо, Дени и многих других. В маршрут входят залы памяти Карла Фаберже, Музей Гвардии и экспозиция «Министерство иностранных дел России», посетители также смогут познакомиться с искусством XX—XXI веков и посмотреть временную выставку «Студия 44. Анфилада».

На каждый из маршрутов нужно будет приобрести электронный билет стоимостью 500 рублей. Отметим, что пройти маршрут посетители смогут за два часа одного сеанса, которые начинаются каждый час с 12:00 до 19:00.

Эти маршруты разрабатывались сотрудниками музея не один день, они затронут ключевые предметы обширной экспозиции Эрмитажа. Однако для истинных гурманов музейные сотрудники подготовили еще один маршрут, который будет запущен немного позже — 23 июля.

«Будет доступен специальный маршрут, основой которого станет посещение Золотой кладовой Галереи драгоценностей Эрмитажа, где представлены Сибирская коллекция Петра Первого, скифское и сарматское золото, изделия мастеров Древней Греции и стран Востока. В дополнение к экскурсии в Золотую кладовую можно самостоятельно познакомиться с экспозициями, посвященными культуре кочевников Алтая и Южной Сибири, увидеть знаменитые пазырыкские ковры, а в залах Средней Азии — росписи из согдийского города Пенджикента», — подчеркнула собеседница агентства.

Меры безопасности

Таким образом Эрмитаж начнёт только первый этап снятия ограничений. В ходе него планируется отследить востребованность того или иного маршрута, учесть все пожелания и недочеты. Каждый сеанс рассчитан не более чем на 120 человек. За день музей планирует принять до тысячи посетителей.

«Конечно, речь не идет, что тысяча человек будет в нашем музее разом, это суммарно за весь рабочий день, — отметила Шарова. — Благодаря такому небольшому количеству людей за один сеанс у посетителей сложится впечатление индивидуального посещения. Обычно в это время у нас толпы народа, а тут Эрмитаж будет практически пустым».

Из-за пандемии в музее предусмотрены различные меры предосторожности. Так, уже на входе обладателей электронных билетов на сеанс будут просить собираться с соблюдением дистанции во внутреннем дворе Эрмитажа за 15 минут до начала сеанса. После прохода пункта охраны гостей распределят по маршрутам, которые они смогут пройти в том ритме и по тому пути, который посетитель сам захочет.

«При покупке билета на сайте Эрмитажа можно узнать подробнее про каждый маршрут: познакомиться со списком залов, схемой движения, информацией о представленных на маршруте произведениях», — указала сотрудница музея.

Пока доступен не всем

К сожалению, первый этап снятия ограничений коснется не всех категорий посетителей. Эрмитаж пока не торопится вводить широкое льготное посещение. С 1 августа каждый третий четверг месяца музей смогут посетить по бесплатным билетам дети, не достигшие возраста 18 лет, студенты (курсанты), осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры и многодетные семьи. Посетители с бесплатными билетами должны будут предъявить на входе в музей документы, подтверждающие право на льготы.

Однако с 15 июля вновь откроется для посетителей временная выставка «Я воздвиг там мой царский дворец…» Памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея». Администрация Эрмитажа приняла решение, что в качестве компенсации за неудобства, связанные с временными ограничениями, эта уникальная выставка будет работать бесплатно для всех индивидуальных посетителей. Условия приобретения бесплатных билетов будут сообщены дополнительно.

«Временные правила будут постоянно корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Эрмитаж открыт к предложениям, и на основе анализа обратной связи нами будут вноситься изменения в схему посещения музея», — пояснила Наталья Шарова.

С 1 августа планируется запустить индивидуальные экскурсии в малых группах численностью не более пяти человек.