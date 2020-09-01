Екатеринбург, , 20:58 — REGNUM Традиционная «Ночь музыки» пройдёт в Екатеринбурге 18 сентября. Об этом объявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

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Он отметил, что любит и поддерживает данное мероприятие. И поэтому как только ситуация с коронавирусом позволила проводить концертные мероприятия, власти вернулись к обсуждению проведения «Ночи музыки». И с директором фестиваля Евгением Горенбургом уже достигнута окончательная договорённость по её проведению.

Глава региона добавил, что возле концертных площадок планируется разместить палатки, в которых все желающие смогут привиться от гриппа. А само мероприятие пройдёт с соблюдением необходимых в коронавирусных условиях эпидемических мер.

Отметим, ранее фестиваль планировали провести 26 июня. Но из-за пандемии он был перенесён.