Москва, , 15:56 — REGNUM Известный российский актер Михаил Ефремов, который стал виновником ДТП со смертельным исходом, заявил, что он является актёром, а не оппозиционером. Об этом 27 июня рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев, его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам юриста, накануне, 26 июня, он посетил своего подзащитного, и тот в разговоре с ним передал обращение, где в том числе рассказал о своих политических взглядах, своем участии в проекте «Гражданин поэт» и дал свой комментарий о версиях того ДТП.

Как рассказал Ефремову Пашаев, к нему обращаются журналисты с Украины, считающие дело актера политическим.

«Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», — рассказал адвокат.

Также он отметил, что в данном деле будет разбираться суд, и передал слова актера на данную тему.

«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина», — заявил Ефремов и также указал на вклад президента России в развитие культуры и задался вопросом — почему у него должно быт плохое отношение к человеку, который «кормит» актеров.

При этом он также рассказал о своем участии в проекте «Гражданин поэт».

«Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа», — сказал Ефремов.

Кроме этого, как указал Пашаев, артист просто получал плату за чтение стихов и не думал, что они являются «чьим-то инструментом».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июня адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Сергея Захарова, заявил, что семья не требовала с артиста никаких компенсаций в досудебном порядке.