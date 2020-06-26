Москва, , 19:27 — REGNUM Семья погибшего в ДТП с участием заслуженного артистка России Михаила Ефремова Сергея Захарова не требовала с артиста никаких компенсаций в досудебном порядке. Об этом сегодня, 26 июня, заявил журналистам адвокат семьи Захарова Александр Добровинский.

Напомним, что адвокат Ефремова Эльман Пашеев ранее заявил, что родственники погибшего якобы потребовали от актера 100−150 млн рублей в качестве компенсации. Добровинский подчеркнул, что, данная информация не соответствует действительности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ефремов сразу после ДТП начал предлагать родственникам убитого им Захарова деньги, но те отказались.