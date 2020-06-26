Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM В Петербурге Ленинградский зоопарк и Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове открывают свои двери для посетителей. Однако увидеть животных и прогуляться по зеленым тропам уникального парка можно будет только в масках.

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Как сообщается на сайте зоопарка, который откроется 29 июня, для комфортного и безопасного нахождения на территории гостей администрация учреждения культуры просит следовать нескольким правилам: входить на территорию только в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

«Для вашего удобства мы сделали специальные разметки на территории, — говорится в сообщении. — Все вышеперечисленные правила созданы ради вашей безопасности».

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Стоимость билетов для посещения взрослыми и детьми не изменилась: 500 и 300/200 рублей. Режим работы зоопарка с 10:00 до 20:00 (кассы закрываются на час раньше).

ЦПКиО имени Кирова открывается на день раньше, 28 июня в 09:00 часов. Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора по функционированию в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, парк вводится в эксплуатацию в режиме ограниченного функционирования.

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С понедельника по четверг парк будет работать с 06:00 до 22:00, а в пятницу с 06:00—14:00 бесплатно, с 14:00 до 22:00 и с 09:00 до 22:00 в субботу и воскресенье платно: 100 рублей для взрослых и 30 рублей для учащихся.

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