Веллингтон, , 15:39 — REGNUM Новую фотографию со съемок продолжения фантастического фильма «Аватар» опубликовал продюсер картины Джон Ландау на своей странице в соцсети Instagram.

На фотоснимке показан момент подводной сцены, в которой, судя по динамике изображено перемещение одного из коренных жителей планеты Пандора под водой на каком-то быстроходном существе.

https://www.instagram.com/p/CB00kjPJgoe/

Как написал продюсер, на снимке представлен актер Бритен Далтон, одетый в костюм для захвата движений частей тела. Он добавил, что фотография сделана во время съемок подводных сцен в прошлом году.

Напомним, на последней неделе мая Ландау вместе с режиссером «Аватара» Джеймсом Кэмероном прибыли в Новую Зеландию, где из-за действующих мер по борьбе с распространением коронавируса им пришлось 14 дней находиться на карантине.