Екатеринбург, 9 июля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге число случаев менингококковой инфекции выросло до 15, из которых два привели к смерти. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Известия/Дмитрий Коротаев

По её информации, в ходе наблюдения за контактными лицами специалисты выявили ещё двух заболевших среди сотрудников распределительного центра ОЗОН, а также два случая заболевания и одного бессимптомного носителя инфекции среди сотрудников ПАО «Уралхиммаш». Отмечается, что рабочие проживали с сотрудниками ОЗОН в одном хостеле.

«На 9 июля 2023 года суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за контактными лицами по месту работы и проживания заболевших специалисты продолжают медицинское наблюдение, всего было осмотрено свыше 1,2 тыс. человек.

Уточняется, что, кроме этого, продолжаются активные дезинфекционные мероприятия, проводится вакцинация по эпидемическим показаниям. Прививки уже получили свыше 900 работающих в распределительном центре ОЗОН и на предприятии «Уралхиммаш».

Лица, которые были в близком контакте с заболевшими, проходят антибиотикопрофилактику, уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, доктор медицинских наук, профессор, ведущий сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Наталья Костюкова заявила, что через посылки заразиться менингококковой инфекцией нельзя, а вот через поцелуй — можно. Она отметила, что бактерия менингококка передаётся только при тесном контакте. Почти невозможно заразиться при рукопожатии, если только носитель инфекции перед этим не высморкался в руку. Через посылки передача невозможна.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что микроб менингококк, который передаётся воздушно-капельным путём, может вызвать тяжёлое заболевание, если попадёт из полости носа в оболочку мозга. В таком случае счёт для пациента может идти на дни и часы. Болезнь опасна ещё и тем, что сам человек может её не распознать.

Болибок отметил, что от болезни, как правило, защищают обычные санитарно-гигиенические меры. Но в Екатеринбурге, вероятно, работники жили в грязных и плохо проветриваемых помещениях, поэтому инфекция поразила сразу многих.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что массовое вакцинирование населения от менингококковой инфекции в России не предусмотрено.

Среди сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге зарегистрированы случаи менингококковой инфекции. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что специалисты проводят обработку помещений центра, в частности, обрабатывают все поверхности. В службе также заверили клиентов маркетплейса, что инфекцию нельзя подхватить через посылки с товарами.