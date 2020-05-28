Москва, , 09:40 — REGNUM Известный по плодотворной работе со своей супругой популярной певицей Валерией продюсер Иосиф Пригожин оказался не только глубоко обиженным мужем и гражданином поэтом Сергеем Шнуровым, но и сам острым стихотворцем. Продолжая раздувать скандал, что, надо признать поддерживается многими артистами, находящимися в вынужденном творческом простое, Пригожин в своем инстаграмме написал оскорбительный стих Шнурову, разумеется, про Шнурова.

Напомним о причинах возникновения словесной войны. Пригожин написал заметку о «бедственном положении» артистов, в том числе и первой десятки звезд, во время пандемии. Шнуров саркастически заметил, что звезды не в такой плохой ситуации, как может показаться. Тем более, по сравнению с другими гражданами страны. А далее понеслось…

Пригожин оскорбился и наехал, Шнуров в стихах задался вопросом типа «А кто такой Пригожин» и не погнушался гадостями. И вот теперь апогей свары, думается не последний, публика ждет продолжения, хотя уже и начинает немного надоедать.

Здесь уже и оскорбительное изменение фамилии, и традиционное напоминание об алкоголе, и «лизание» власти, и даже «голый пестик»…

Ой друже мой Шнурков иль Шнуров!(Не знаю как тебя назвать) Ты для меня всегда был Шкуров, Тебе виднее как лизать. Ведь не случайно стал заметенТвой пропитый до трещин лик. Теперь поешь не в туалете, Теперь в Госдуме штурмовик.

Ты мне скажи, когда ты честен: Когда с трибуны ты вещал? Или когда свой голый пестикСо сцены публике совал? То ты на Первом лижешь руку, То на Втором лизнул башмак, Потом у Познера по мукам, И стало ясно, кто дурак. Ну ладно, слишком много честиТебе стихом мне отвечать. Иди и ты со своею свитой, Куда советовал — со—ть! (орфография и пунктуация сохранены)

Кстати, ранее Пригожин вызывал Шнурова на «мужской разговор». И пока не ясно сойдутся ли добрые мужи в очной схватке. А было интересно увидеть хотя бы, например, поэтический батл…