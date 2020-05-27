Москва, , 11:05 — REGNUM Сегодня, 27 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российской национальной библиотеки (РНБ) с 225-летием со дня основания и с Днём библиотек, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил огромный вклад коллектива РНБ в сбережение богатейшего исторического, культурного и духовного наследия России.

«Работникам РНБ удалось соединить лучшие традиции, передовые технологии и создать в высшей степени востребованный просветительский информационный центр», — подчеркнул Путин и пожелал коллективу успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года был назначен нового гендиректор ФГБУ «Российская национальная библиотека», находящегося в Санкт-Петербурге. Им стал Александр Вершинин.

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