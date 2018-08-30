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В Российской национальной библиотеке сменили директора

Общество

Новый руководитель пришел из Президентской библиотеки

Санкт-Петербург, 30 августа 2018, 11:56 — REGNUM  Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил нового генерального директора ФГБУ «Российская национальная библиотека», находящегося в Петербурге. Им стал Александр Вершинин, ранее возглавлявший Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина, также работающую в Северной столице.

Вершинин назначен гендиректором РНБ на срок пять лет, значится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Предыдущий гендиректор РНБ Александр Вислый покинул этот пост по собственному желанию 27 августа.

Александру Вислому предложено несколько вариантов трудоустройства в отрасли с учетом его значительного вклада в библиотечное дело, сообщили в Министерстве культуры РФ.

«Рассчитываю на традиции и профессионалов старейшей национальной библиотеки страны, а также на свой девятилетний опыт участия в создании новейшего информационно-библиотечного центра национального уровня — Президентской библиотеки», — сказал Александр Вершинин, говоря о своей новой работе.

Александр Вершинин родился в 1957 году в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный университет и работал на юридическом факультете университета. В С 2007 по 2009 год — заместитель декана юридического факультета СПбГУ по международным делам. С 2009 года руководил Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. Член Совета по культуре и искусству при президенте РФ, доктор юридических наук.

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