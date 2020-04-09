Москва, , 09:53 — REGNUM Самым интересным и часто посещаемым исторических музеем в России назван музей-заповедник «Петергоф» в Санкт-Петербурге. В 2019 году его посетили 6 млн 300 тыс. человек, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте — Царское Село, Санкт-Петербург (4,5 млн посетителей в 2019 году, на третьем — Московский Кремль (3 млн 101 тыс.). В пятёрке лидеров оказались Казанский Кремль (3 млн) и Ярославский музей-заповедник (1,3 млн).

Также в топ-10 самых интересных и посещаемых исторических музеев России вошли Владимиро-Суздальский музей во Владимире (1,2 млн), Государственный исторический музей в Москве (1,1 млн), Новгородский музей-заповедник в Великом Новгороде (968 тыс.) и Херсонес Таврический в Севастополе (750 тыс. посетителей в 2019 году).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучим и часто посещаемым национальны музеем в России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий и выставок назван Национальный музей Республики Татарстан в Казани.

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