Москва, , 15:16 — REGNUM Самым лучшим городом для виртуальных путешествий по России названа Москва (5 млн 540 тысяч запросов «виртуальное путешествие» в Google), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте — Санкт-Петербург (3 млн 820 тыс.), на третьем — Казань (1 млн 060 тыс.). В пятерке лидеров оказались Владивосток (790 тыс.) и Ростов-на-Дону (662 тыс. запросов).

Также в топ-10 лучших городов России для виртуальных путешествий вошли Калининград (550 тыс.), Сочи (546 тыс.), Нижний Новгород (540 тыс.), Великий Новгород (439 тыс.) и Ярославль (435 тыс. запросов).

Как сообщало ИА REGNUM, самыми лучшими городами России для путешествий и отдыха в 2020 году названы города Санкт-Петербург и Екатеринбург.

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