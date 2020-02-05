Санкт-Петербург, , 08:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет ушел из жизни актер Дмитрий Бульба, об этом говорится на странице театра «Мастерская» в Facebook.

«На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика», — говорится в сообщении.

Дмитрий Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде, окончил ЛГИТМиК (РГИСИ), работал в ТЮЗ имени Брянцева, Театре на Литейном. Актер снялся в таких сериал как «Улицы разбитых фонарей», «Невский», «Ментовские войны» и других.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2019 года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни умер актер Сергей Афанасьев. Одной из последней его ролью стал сериал «Чернобыль. Зона Отчуждения», где он сыграл ученого Андрея Сергеева.

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