Москва, , 07:35 — REGNUM Российский актер театра и кино Серей Афанасьев умер в 56 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России 19 сентября.

«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек», — говорится на сайте cоюза.

Дебютировал Сергей Афанасьев в кино в 1991 году, сыграв за 27 лет почти 90 ролей. Популярность ему принесли фильмы «Дипломат», «Час Волкова» и «Охота на гения».

Играл в спектаклях Ростовского театра драмы имени Горького и Московского театра «Вернисаж». Одной из последней его ролью стал сериал «Чернобыль. Зона Отчуждения», где он сыграл ученого Андрея Сергеева.