Санкт-Петербург, , 21:57 — REGNUM Новый генеральный директор киностудии «Ленфильм» будет определен по результатам открытого конкурса весной 2020 года. Об этом сообщил действующий гендиректор старейшей киностудии Петербурга Эдуард Пичугин после того, как стало известно, что его снимают с занимаемой должности решением Совета директоров. Об этом он написал на своей личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, во вторник, 24 декабря, Совет директоров киностудии решил освободить Пичугина от занимаемой должности. Он возглавлял киностудию с октября 2012 года.

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По словам Пичугина, новому генеральному директору предстоит с чистого листа реализовать план по развитию киностудии в соответствии с поручениями президента России, и он будет всячески его в этом поддерживать.

«Наша команда начала работу в 2012 году, когда «Ленфильму» было предъявлено пять исков о банкротстве. Полностью отсутствовало современное кинопроизводственное оборудование, была задолженность по трём художественным фильмам. Благодаря решениям руководства страны предприятие удалось вернуть к активной деятельности», — написал Пичугин.

Он отметил, что под государственную гарантию на коммерческих условиях был получен кредит от ВТБ, который позволил обновить оборудование, отремонтировать корпуса и обойтись без продажи активов. В 2018 году «Ленфильму» частично вернули утраченные права и доход от киноколлекции, благодаря чему киностудия стала точкой притяжения и надежным партнером для всех представителей киноиндустрии России.

«Ленфильм» стал полноценной студией полного цикла. За восемь лет «Ленфильм» вернулся на позиции главного кинематографического символа города, и все это время, даже в рамках культурного форума, наше имя звучит наравне с Мариинским театром, Эрмитажем и Русским музеем, уважаемыми и более «взрослыми» символами культуры Санкт-Петербурга», — утверждает Пичугин.

Также за это время было создано 16 полнометражных художественных фильмов, развивается производство документальных фильмов.

«Мы также инициировали разработку вместе с администрацией президента новой программы развития «Ленфильма», мы благодарны, что в процесс включилось Министерство культуры РФ. Уверен, что новое руководство студии сможет рассчитывать на дополнительные преференции со стороны Минкульта», — подчеркнул он.

Чтобы сохранить историческое наследие «Ленфильма», действующее руководство киностудии обратилось в правительство Санкт-Петербурга с предложением внести главное здание Ленфильма в перечень объектов культурного наследия и получило поддержку.

«Я благодарю всех партнеров киностудии за плодотворную совместную работу, горжусь результатами своего труда, нацелен на продуктивное сотрудничество с новым руководством киностудии и Министерством культуры», — подытожил Эдуард Пичугин.

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