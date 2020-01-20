Ашхабад, , 18:26 — REGNUM В первой половине 2020 года в регионах Туркмении будут организованы экспедиции по сбору и изучению национальных культурных ценностей. Об этом заявила вице-премьер-министр Бахаргуль Абдыева, выступая на правительственном совещании, передает пресс-служба президента.

По словам высокопоставленной чиновницы, участники этих экспедиций займутся сбором сведений об обычаях, традициях и обрядах туркменского народа, песни и другие нематериальные культурные ценности.

В свою очередь президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность уникальных свидетельств богатой истории и культурной самобытности туркмен.

«Поэтому участникам экспедиций необходимо обратить особое внимание на сбор и систематизацию поговорок и пословиц, крылатых выражений, а также вышедших из употребления слов. Все это — наше бесценное достояние», — подчеркнул глава государства.

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