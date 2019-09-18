Ашхабад, , 20:28 — REGNUM В конференц-зале сельскохозяйственного комплекса в столице Туркмении прошло торжество, посвященное недавно дописанной президентом Гурбангулы Бердымухамедовым книги о собаках — «Туркменский алабай». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участниками мероприятия стали члены правительства, руководители госорганов, представители агропромышленного комплекса и государственных природных заповедников, научных институтов и учебных заведений.

Отмечается, что очередная книга, вышедшая из-под пера туркменского лидера, приурочена к Дню независимости Туркмении и посвящена «богатейшему национальному наследию туркменского народа».

Принимавшие участие в торжествах государственные и научные деятели акцентировали внимание на «гуманистическом значении литературного труда главы государства». А также подчеркнули, что в книге «раскрывается философия жизни туркмен, неразрывно связанная с родной природой, постижением глубинных основ бытия».