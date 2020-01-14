Сеул, , 10:18 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» номинирован на «Оскар» в шести категориях. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Американской киноакадемии.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская лента поборется за звания «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший режиссёр», «Лучший монтаж», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший иностранный художественный фильм».

Известно, что данная картина стала первым южнокорейским фильмом, номинированным на награду «Лучший фильм», а Пон Джун Хо — вторым режиссёром Азии, номинированным на «Оскар».

Отмечается, что главными соперниками «Паразитов» за звание лучшего фильма года «Паразиты» станут «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «1917» Сэма Мендеса и другие картины.

Согласно графику киноакадемии, вручение наград состоится 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде (Лос-Анджелес).

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