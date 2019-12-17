Сеул, , 12:18 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо попал в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в категории «ЛУчший иностранный художественный фильм». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Американской академии кинематографических искусств и наук.

По их словам, в список также вошли «Дылда» Кантемира Балагова, «Раскрашенная птица» Вацлава Моргоула, «Правда и справедливость» Танела Тоома, «Отверженные» Ладжа Ли, «Те, кто остался», «Страна Мёда» Тамары Котевской и Любомира Стефанова, «Тело христово» Яна Комаса, «Атлантика» Мати Диоп, «Боль и слава» Педро Альмодовара.

Отмечается, что данные картины были отобраны из списка, включавшего 91 фильм.

Согласно графику киноакадемии, список номинантов огласят 13 января 2020 года, а вручение наград состоится 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде (Лос-Анджелес).

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