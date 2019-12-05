Москва, , 03:25 — REGNUM В рамках проведения «Дней Дальнего Востока в Москве» в Москве на Новом Арбате также проводится фестиваль «Дальневосточная ярмарка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Гостей фестиваля встречают выступления творческого коллектива из Благовещенска, которые проходят на открытой площадке Нового Арбата. В программу включены 12 концертных номеров: стилизованные русские народные песни и произведения современных авторов. Открывает 40-минутную концертную программу песня «Приамурский край» — визитная карточка ансамбля.

Ещё одна часть культурной программы: аппликации из фетра с изображением лотоса Комарова, амурского тигра, журавля и других. Расходных материалов и подарочной упаковки с символикой Амурской области хватит для изготовления 400 изделий, сообщает амурское правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что проведение в Москве ярмарки делает Дальний Восток ближе к столице.