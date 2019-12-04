Москва, 4 декабря 2019, 23:21 — REGNUM Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил «Дальневосточную ярмарку», открывшуюся в центре Москвы на Новом Арбате в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока».
В зоне «Дальневосточная тайга» в интерактивной форме представлена информация об экономике Дальнего Востока и возможностях для предпринимателей. Индекс промышленного производства в ДФО по итогам 9 месяцев 2019 года составляет 106,9%. Это более чем в два раза превышает среднероссийский уровень. С помощью режимов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, инфраструктурной господдержки на разной стадии реализации находится более 2 тысяч инвестпроектов, уже заработало 276 предприятий, создано более 40 тысяч рабочих мест.
Свои торговые павильоны в центре Москвы разместили все одиннадцать регионов ДФО. В них можно купить и попробовать продукты Дальнего Востока. Основу ассортимента составляет, конечно же, рыбная продукция. Красную рыбу в самых разных видах — консервированную, мороженую, вакуумированную — привезли Камчатка и Чукотка, Хабаровский край и Сахалинская область, Приморье и Магаданская область. В павильонах выставлены икра, крабы, креветки и другая морская продукция.
В павильоне Якутии можно приобрести речную белую рыбу (омуля, чира и нельму), оленину и жеребятину. Мясные деликатесы привез Забайкальский край.