Москва, , 23:21 — REGNUM Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил «Дальневосточную ярмарку», открывшуюся в центре Москвы на Новом Арбате в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока».

«Меня радует настроение, с которым приехали дальневосточники. Это показывает, что третий год подряд сохраняются все основные идеи, которые мы заложили во время первой «Дальневосточной ярмарки» два года назад. Первое — покормить москвичей дальневосточной рыбой, угостить таежным медом, напоить чаем. Это все здорово, потому что Дальний Восток — источник экологически чистых продуктов. Второе — сделать Дальний Восток ближе. «Дальневосточная ярмарка» знакомит жителей и гостей столицы с обычаями, ремеслами и бытом коренных и малочисленных народов, дает возможность людям поучаствовать в мастер-классах и почувствовать себя дальневосточником, а, может быть, приехать на Дальний Восток, чтобы там жить и работать», — отметил Юрий Трутнев.

В зоне «Дальневосточная тайга» в интерактивной форме представлена информация об экономике Дальнего Востока и возможностях для предпринимателей. Индекс промышленного производства в ДФО по итогам 9 месяцев 2019 года составляет 106,9%. Это более чем в два раза превышает среднероссийский уровень. С помощью режимов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, инфраструктурной господдержки на разной стадии реализации находится более 2 тысяч инвестпроектов, уже заработало 276 предприятий, создано более 40 тысяч рабочих мест.

Свои торговые павильоны в центре Москвы разместили все одиннадцать регионов ДФО. В них можно купить и попробовать продукты Дальнего Востока. Основу ассортимента составляет, конечно же, рыбная продукция. Красную рыбу в самых разных видах — консервированную, мороженую, вакуумированную — привезли Камчатка и Чукотка, Хабаровский край и Сахалинская область, Приморье и Магаданская область. В павильонах выставлены икра, крабы, креветки и другая морская продукция.

В павильоне Якутии можно приобрести речную белую рыбу (омуля, чира и нельму), оленину и жеребятину. Мясные деликатесы привез Забайкальский край.