Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Ведущие артисты Александринского театра обратились к театральной общественности и к государственным деятелям страны с протестом против притязаний балетмейстера Бориса Эйфмана на сцену театра, которую руководство предоставляло на время свободных от спектаклей дней. Об этом говорится в опубликованном на сайте театра открытом письме.

Александринский театр Дарья Драй © ИА REGNUM

Как следует из документа, под которым подписались народные артисты России Нина Ургант, Сергей Паршин, Николай Мартон, Владимир Лисецкий, Галина Карелина, Светлана Смирнова, Петр Семак, Игорь Волков, Эра Зиганшина, а также художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, Борис Эйфман на протяжении десятилетий ведет целенаправленную политику, связанную с «необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей на старейшей драматический сцене России — в Александринском театре».

Александринский театр, напоминают авторы письма, — старейший российский драматический театр, который, по своей уставной деятельности, не является музыкальным. Однако начиная с 1990-х годов руководство Александринского театра уступало место талантливому коллективу балетмейстера на своей площадке, поскольку тот не имел своей.

Так было взято за правило, что в случае, когда у труппы театра не намечено спектаклей коллектив Эйфмана мог показывать не только свои постановки, но и выпускать премьеры. Также коллективу предоставлялась возможность в летний сезон, когда коллектив Александринского находился в отпуске или на гастролях, устраивать декады спектаклей Бориса Эйфмана.

«Борис Эйфман счел Александринский театр своей полной вотчиной, так как начал ультимативно диктовать график и условия своих выступлений на этой прославленной сцене, не сообразуясь с творческими и производственными задачами: нашим репертуарным и гастрольным планом, графиком репетиций, выпуском новых спектаклей», — говорится в письме.

Также в письме указывается, что Эйфман, пользуясь своими связями, непрерывно жаловался чиновникам высокого ранга и намеренно вводил тех в заблуждение относительно реального положения вещей.

Авторы обращения указали Борису Эйфману на то, что у него есть варианты — его труппа может выступать на площадках многочисленных академиях музыкального театра, а также на сценах БКЗ «Октябрьский», ДК имени Ленсовета и других. Более того, в нынешнем году власти Петербурга создали для Эйфмана площадку, где его труппа может развернуть свою творческую работу.

Читайте также: Детский театр Бориса Эйфмана откроют в Петербурге в ноябре 2019 года

«Александринский театр всегда открыт для друзей и партнеров, мы готовы помогать творческим акциям городского и федерального значения, фестивалям, гастрольным показам прославленных и молодых коллективов и они должны реализовываться не в ущерб нашей собственной творческой жизни. Не в ущерб интересам нашего зрителя», — отмечено в письме.

В театре Бориса Эйфмана корреспонденту ИА REGNUM сказали, что пока воздержатся от комментариев. Возможно, они будут даны в ходе пресс-конференции.