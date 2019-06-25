Детский театр Бориса Эйфмана откроют в Петербурге в ноябре 2019 года

Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Детский учебный театр танца Бориса Эйфмана откроют в ноябре 2019 года. Об этом 25 июня сообщил глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее предполагалось, что учреждение распахнет свои двери уже этим летом. Строительные работы на Введенской улице были завершены еще в феврале. По словам Сухенко, в начале июля ожидается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«И в рамках Международного культурного форума надеемся в ноябре ввести его торжественно в строй», — сказал Сухенко. Он признал, что театру приходится преодолевать «некоторые сложности», что отражается на душевном состоянии Эйфмана.

«Несмотря на некоторую волнительность Бориса Яковлевича, мы движемся вперед нормально», — заключил чиновник.

Добавим, что Дворец танца Бориса Эйфмана будет построен на набережной Малой Невы напротив стрелки Васильевского острова, где ранее планировалось возвести так называемый судебный квартал (комплекс зданий для Верховного суда РФ).

В апреле 2019 года было решено отказаться от строительства судебных зданий в этом месте и разбить парк с общественными пространствами, в том числе подземным концертным залом. Дворец танца должен стать ключевым объектом парка.

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