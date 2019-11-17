Нью-Дели, , 07:44 — REGNUM Американская компания The Walt Disney Company запустит сервис потокового вещания видео Disney+ в некоторых странах Юго-Восточной Азии во второй половине 2020 года. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на источники, знакомые с планом компании.

По данным издания, развёртывание Disney+ в Индии, Индонезии, Малайзии и некоторых других странах региона будет производиться на базе индийской потоковой службы Hotstar. Ожидается, что фильмы и сериалы из каталога Disney+ появятся в сервисе Hotstar во второй половине 2020 года.

Отметим, Hotstar является лидером на рынке потокового видео Индии — максимальное количество ежемесячных подписчиков сервиса превышало 300 млн человек. При этом количество ежемесячных подписок остаётся нестабильным и может опускаться ниже 60 млн. Это связано с тем, что Hotstar транслирует ряд спортивных соревнований, включая популярную в Индии профессиональную лигу крикета. Поэтому значительная часть пользователей подписывается на сервис Hotstar только на время крупных спортивных событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября сервис потокового вещания Disney+ был запущен в США. В марте 2020 года компания The Walt Disney планирует запустить этот сервис в Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании.