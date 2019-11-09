Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Следующими после США странами, в которых будет запущен сервис потокового вещания видео Disney+, станут Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания. Об этом сообщается в официальном twitter-аккаунте сервиса Disney+.

Walt Disney

Компания The Walt Disney Company запустит сервис потокового вещания видео в США 12 ноября. Следующий этап развертывания Disney+ назначен на 31 марта 2020 года — в этот день сервис станет доступен в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и некоторых других странах, о которых будет объявлено позже.

В Disney отметили, что список фильмов, доступных в сервисе потокового вещания, будет отличаться в каждой из стран. Это объясняется различиями национальных законов, касающихся авторских прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценкам компании веб-аналитики Jumpshot, на сервис потокового вещания Disney+ подписалось более 1 млн человек ещё до его запуска в США.

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