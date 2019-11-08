Москва, , 15:26 — REGNUM Сегодня, 8 ноября, в Иране стартовали Дни культуры России. Основными площадками станут города Тегеран и Казвин, сообщили в Минкультуры РФ.

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В Дни культуры иранские зрители познакомятся с разнообразным искусством России — выступят коллективы «Лезгинка» и «Кубанский казачий хор», откроется выставка «Вологодское кружево».

В рамках проект состоятся концерты классической музыки. Солист — представитель академической отечественной школы пианист Василий Щербаков.

Как сообщает ИА REGNUM, Дни культуры России в Иране пройдут в Тегеране и Казвине с 8 по 11 ноября 2019 года. Мероприятие проходит ежегодно более 10 лет.

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