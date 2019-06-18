В Тегеране стартовали дни культуры Туркмении

Тегеран, , 13:08 — REGNUM В рамках празднования дней туркменской культуры в Тегеране пройдут выставки декоративного искусства, праздничные концерты, демонстрация книг, мастер-классы и другие мероприятия. Об этом сообщает туркменское агентство Orient.

Дни туркменской культуры открылись 16 июня с праздничного концерта, в котором выступили артисты Ирана и Туркмении. В рамках праздника министр культуры Туркмении Атагельды Шамурадов встретился с министром культуры и исламской ориентации Ирана Сейедом Аббасом Салехи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. В частности, стороны рассмотрели совместное строительство железной дороги.

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