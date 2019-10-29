Москва, 29 октября 2019, 15:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного композитора Александру Пахмутову. Соответствующий указ сегодня, 29 октября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены актеры Большого драматического театра им. Товстоногова Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих, а также актриса Театра имени Вахтангова Юлия Борисова.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден профессор Кафедры актерского мастерства ВГИКа Александр Михайлов. Орденом Почета награжден художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский и др.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин наградил вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо орденом Дружбы.
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